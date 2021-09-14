Японія заявила про порушення повітряного простору Росією

Про це повідомляє NHK.

Міністерство оборони Японії заявило, що російський Ан-26 двічі увійшов в повітряний простір над східним краєм півострова Сіретоко 12 вересня.

Було піднято винищувачі Повітряних сил самооборони, і літак після переданої їх вимоги залишив цей район.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів, уряд заявив протест РФ через дипломатів у Токіо та Москві.

