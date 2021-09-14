Японія заявила про порушення повітряного простору Росією
Уряд Японії заявив протест Росії після того, як російський літак порушив японський повітряний простір
Про це повідомляє NHK.
Міністерство оборони Японії заявило, що російський Ан-26 двічі увійшов в повітряний простір над східним краєм півострова Сіретоко 12 вересня.
Було піднято винищувачі Повітряних сил самооборони, і літак після переданої їх вимоги залишив цей район.
За словами генерального секретаря кабінету міністрів, уряд заявив протест РФ через дипломатів у Токіо та Москві.
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