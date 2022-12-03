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Японія збільшить чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю, - ЗМІ

3 грудня, 2022 субота
21:16
Світ Японія

Міністерство оборони Японії має намір розгорнути другий піхотний полк у складі 15-ї бригади Сухопутних сил самооборони на Окінаві для посилення захисту віддалених південно-західних островів та реагування у випадку на надзвичайної ситуації навколо Тайваню

Про це повідомляють в Kyodo News.

Зазначається, що міністерство оборони Японії планує розгорнути другий піхотний полк у складі 15-ї бригади Сухопутних сил самооборони на Окінаві. 

Йдеться про заплановане збільшення кількості підрозділів зв’язку, логістики  і підвищення найвищого звання командира 15-ї бригади з генерал-майора до генерала. Тоді це стане еквівалентним званню командувача 3-м Експедиційним корпусом морської піхоти США, який також базується на Окінаві.  

Відомо, що 15-та бригада, яка базується в столиці префектури Окінава Наха, вважається авангардом захисту ланцюга островів Нансей, включаючи Окінаву, що тягнеться на південний захід від Кюсю до Тайваню. Бригада наразі налічує близько 2200 військовослужбовців.

Ймовірно, заплановані зміни наберуть чинності вже до кінця поточного року.

Ще у 2016 році Японія створила підрозділ прибережного спостереження на острові Йонагуні, який розташований за 100 кілометрів від Тайваню. Також було створено ракетні підрозділи на кількох островах неподалік групи невеликих безлюдних островів Сенкаку. На останні Китай також висловлює претензії.

  • 17 вересня у ЦРУ зазначили, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року. У розвідувальному управлінні підкреслили, що ключовою має бути саме 2027 рік, бо тоді відзначатиметься 100-річчя створення Народно-визвольної армії Китаю і це збігатиметься з плановим виведенням зі строю деяких американських військових кораблів.
  • 21 жовтня командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей припустив, що конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році.

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Китай
Японія
Тайвань
США
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