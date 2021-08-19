Ярмоленко зворушливо попрощався з Шевченком як тренером збірної України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ярмоленко подякував Шевченку за роботу в національній команді.



"Мені дуже приємно згадувати останні 5 років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком в збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Все, чого ми досягли і як гравці, і як збірна - було б неможливо без натхнення, величезного заряду і віри в наш успіх. Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Шевченко за повагу, довіру і відданість футболу", - написав Андрій Ярмоленко у своєму Instagram.

В. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.



Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016 року. Його контракт закінчився 1 серпня, тренер відмовився продовжувати угоду з УАФ.



Фахівцю вдалось вивести національну команду в чвертьфінал Євро-2020. Загалом, під керівництвом Шевченка українська збірна зіграла 52 матчі і здобула 25 перемог.



Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.