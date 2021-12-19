Ярош пояснив, що робити у випадку появи ядерних боєголовок РФ у Білорусі

Про це політик і воєначальник заявив у себе на фейсбуці, інформує Еспресо.TV.

"Вважаю, що у цьому випадку, владі України треба звернутися до наших союзників - США і Великої Британії - із закликом розташувати частину їхнього ядерного потенціалу на території нашої суверенної держави", - зазначив Дмитро Ярош.



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За його словами, такий крок Заходу "стане реальним виконанням Будапештського меморандуму, що гарантував недоторканність наших кордонів і мир на нашій землі, а також відіб’є у Путіна бажання проводити будь-які загарбницьки дії стосовно України".

"Ерефія розуміє тільки мову сили!", - наголосив Ярош.





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