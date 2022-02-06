Ярош про Лукашенка: "Дебіл, який уявив себе полководцем"

Про це Ярош у неділю, 6 лютого 2022 року, написав на своїй сторінці, передає Еспресо.TV.



"Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка? Він справді дебіл, який уявив себе полководцем! Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестувальників у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні... Ну-ну…", - зазначив Дмитро Ярош.



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Командир УДА наголошує, що українці не бояться подібних погроз й "чекають недобацьку, разом з його старшим братом Путіним".



"Покажемо їм Українську Гостинність… Ласкаво просимо у пекло, тварюки!", - звернувся Ярош до Лукашенка та Путіна.





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