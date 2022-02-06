Путін обіцяв мені звання полковника. Російської армії, - Лукашенко
В інтерв'ю російського пропагандисту Володимиру Соловйову нелегітимний правитель Білорусі Олександр Лукашенко нагадав президенту РФ Володимиру Путіну, що той обіцяв йому військове звання полковника
Відповідне відео розмітила пресслужба Лукашенка в своєму ТГ-каналі Пул первого, інформує Еспресо.TV.
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"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін - полковник. Обіцяв мені полковника присвоїти. Досі не приcвоїв", - сказав Лукашенко відповідаючи на запитання про свої погони.
"Полковника кого може присвоїти Путін?", - засміявся Соловйов.
"Російській армії", - відповів йому Лукашенко.
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При цьому він закликав Путіна виконати свою обіцянку: "Пообіцяв - роби!".
Соловйов своєю чергою заперечив Лукашенку, що той не може бути полковником збройних сил РФ, оскільки "ніколи не служив в російській армії".
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Лукашенко все одно продовжив наполягати на своєму:
"Присвой мені звання полковника Радянської армії... Ну, а що тут такого?! А що йому (Путіну - ред.) заборони бажати?!".
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