Путін обіцяв мені звання полковника. Російської армії, - Лукашенко

Відповідне відео розмітила пресслужба Лукашенка в своєму ТГ-каналі Пул первого, інформує Еспресо.TV.



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"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін - полковник. Обіцяв мені полковника присвоїти. Досі не приcвоїв", - сказав Лукашенко відповідаючи на запитання про свої погони.





"Полковника кого може присвоїти Путін?", - засміявся Соловйов.



"Російській армії", - відповів йому Лукашенко.



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При цьому він закликав Путіна виконати свою обіцянку: "Пообіцяв - роби!".



Соловйов своєю чергою заперечив Лукашенку, що той не може бути полковником збройних сил РФ, оскільки "ніколи не служив в російській армії".



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Лукашенко все одно продовжив наполягати на своєму:



"Присвой мені звання полковника Радянської армії... Ну, а що тут такого?! А що йому (Путіну - ред.) заборони бажати?!".





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