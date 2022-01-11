"Явище, яке ми маємо вітати": Макрон назвав переговори США з РФ щодо України доповненням Нормандського формату

Про це Макрон сказав під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.



"Нормандський формат залишається чинним, це належна платформа для розв'язання кризи в Україні. У цьому контексті залучення США до цього процесу є хорошим явищем, яке ми маємо вітати. Переговори між США і Росією тривають, і вони стосуються не лише України, а й питань колективної безпеки між цими двома силами. Це хороша річ. Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - сказав президент Франції.



Макрон наголосив, що Німеччина та Франція продовжують представляти інтереси ЄС щодо безпекової ситуації в Україні, зокрема у Нормандському форматі та Мінському процесі. За його словами, позиція Франції збігається з позицією України та ініціативою президента Володимира Зеленського провести Нормандську зустріч. Макрон наголосив, що озвучив цю точку зору в розмові з президентом РФ.



"Європа з першого дня долучена до вирішення конфлікту в Україні, через Мінські угоди та нормандський формат, де ми маємо Україну, Росію, Німеччину і Францію - дві європейські сили, що виступають як гаранти процесу та надають регулярні доповіді для Європейської ради", - сказав Макрон.



Президент Франції розповів, що із Шарлем Мішелем вони обговорили місце ЄС у вирішенні конфлікту між Росією та Україною. Макрон зазначив, що ЄС та Франція підтримують твердість перед агресією та збереження шляхів для діалогу.



"Ми захищаємо європейський підхід, що поєднує твердість перед фактом будь-якої агресії та збереження каналів для діалогу, щоб знайти шляхи виходу із ситуації та будувати спільну архітектуру безпеки в Європі для себе та для наших сусідів", - сказав Макрон.



Як повідомлялося раніше, 7 січня Франція та Німеччина ініціювали проведення нової зустрічі у Нормандському форматі упродовж кількох наступних тижнів.