Явка на виборах в Польщі, яка станом на 12:00 становить 22%, перевищує минулі парламентські вибори
Кореспондентка телеканалу "Еспресо" Марія Черняхівська, яка перебуває в Польщі, повідомила, що станом на 12:00 явка на парламентських виборах складає понад 22%
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"Виборчі дільниці в Польщі розташовані в навчальних закладах, районних адміністраціях, спортивних комплексів. Це дуже схоже до виборів в Україні. Сьогодні поляки голосують від 7:00 й дуже активно", - розповіла Черняхівська.
Кореспондентка також повідомила про високу явку виборців на цих виборах
"Сьогодні на парламентських виборах в Польщі очікується дуже висока явка. Загалом, очікується понад 65%. Станом на 12:00 явка становить понад 22%. Цей показник дійсно більший, ніж був на минулих парламентських виборах в Польщі. Основна відмінність цих виборів полягає в тому, що поляки вже не використовують для голосування кабінки. Голосують вони за звичайними столами. Також варто зазначити, що така висока явка зумовлена тим, що провідні партії мають незначний відрив одна від одної", - додала вона.
- У неділю, 15 жовтня, у Польщі розпочались парламентські вибори та референдум. Перші результати екзит-полів будуть опубліковані сьогодні після 21:00
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