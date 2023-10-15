Явка на виборах в Польщі, яка станом на 12:00 становить 22%, перевищує минулі парламентські вибори

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Виборчі дільниці в Польщі розташовані в навчальних закладах, районних адміністраціях, спортивних комплексів. Це дуже схоже до виборів в Україні. Сьогодні поляки голосують від 7:00 й дуже активно", - розповіла Черняхівська.

Кореспондентка також повідомила про високу явку виборців на цих виборах

"Сьогодні на парламентських виборах в Польщі очікується дуже висока явка. Загалом, очікується понад 65%. Станом на 12:00 явка становить понад 22%. Цей показник дійсно більший, ніж був на минулих парламентських виборах в Польщі. Основна відмінність цих виборів полягає в тому, що поляки вже не використовують для голосування кабінки. Голосують вони за звичайними столами. Також варто зазначити, що така висока явка зумовлена тим, що провідні партії мають незначний відрив одна від одної", - додала вона.