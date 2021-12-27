"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку

Про це передає gazeta.ua.

Заxаров звернув увагу, що підозра починається з розлогої розповіді про створення ООН у 1945 році.

"У підозрі приділяється три сторінки тексту установчим документам ООН, які не мають жодного стосунку до предмету кримінального провадження. Подальші 13 сторінок описують історію російської агресій в Україні, мету і завдання "Л/ДНР", цитується Конституція, нормативні акти прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії. Більше 50% тексту в підозрі, який або не має жодного відношення до справи, або має опосередковане відношення, вже викликає сумніви у її обґрунтованості", - наголосив він.

Захаров зауважив, що в підозрі не наведено жодної аргументації на користь того, що метою Порошенка була державна зрада та сприяння тероризму, а не державницька позиція, спрямована на забезпечення України теплом та електроенергією.

"Потрібно звернути увагу, що підозрі не вистачає конкретики. Найбільш вживані слова у тексті підозри після слова "Порошенко" – це слова "невідомо" та "не встановлено". Зокрема, постійно згадується: "у невідомий час", "в невідомому місці", "невстановлені обставини", "невстановлені особи" тощо, немає жодної конкретної дати", - повідомив він.

За його словами, підозра не може виглядати обґрунтовано, коли "невідомо" про більшість деталей начебто вчиненого злочину. Через таку кількість невідомого, ця підозра більше схожа на оповідання, ніж на підозру, каже Захаров.

Правозахисник зауважив, що справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.

"Президент Володимир Зеленський, починаючи з передвиборчої компанії, постійно прямо або опосередковано висловлювався про необхідність "посадки" Петра Порошенка. Лозунг "весна прийде – саджати будемо" був, у першу чергу, адресований Порошенку. Пізніше такі заяви почали робити генеральний прокурор, народні депутати та інші високопосадовці. Це є явною ознакою політичних мотивів переслідування Порошенка. Такими мотивами є: ліквідація основних опозиційних кандидатів на пост наступного президента України, недопущення опозиційної непровладної риторики та реалізація передвиборних обіцянок чинної влади та підвищення її політичного рейтингу. ЄСПЛ вже визнавав порушення прав людини при кримінальному переслідуванні опозиційних діячів в Україні, зокрема у справах "Тимошенко проти України" та "Луценко проти України", - наголосив він.

Захаров додав, що слідство не обгрунтувало підозру на вчинення державної зради та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки не навело жодних аргументів щодо наявності умислу Петра Порошенка на скоєння цих дій.

