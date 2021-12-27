Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку

"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку

27 грудня, 2021 понедiлок
19:50
Суспільство Петро Порошенко

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що підозра про держзраду п'ятому президенту Петру Порошенку є необґрунтованою і юридично нікчемною

Про це передає gazeta.ua.

Заxаров звернув увагу, що підозра починається з розлогої розповіді про створення ООН у 1945 році. 

"У підозрі приділяється три сторінки тексту установчим документам ООН, які не мають жодного стосунку до предмету кримінального провадження. Подальші 13 сторінок описують історію російської агресій в Україні, мету і завдання "Л/ДНР", цитується Конституція, нормативні акти прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії. Більше 50% тексту в підозрі, який або не має жодного відношення до справи, або має опосередковане відношення, вже викликає сумніви у її обґрунтованості", - наголосив він.

Захаров зауважив, що в підозрі не наведено жодної аргументації на користь того, що метою Порошенка була державна зрада та сприяння тероризму, а не державницька позиція, спрямована на забезпечення України теплом та електроенергією.

"Потрібно звернути увагу, що підозрі не вистачає конкретики. Найбільш вживані слова у тексті підозри після слова "Порошенко" – це слова "невідомо" та "не встановлено". Зокрема, постійно згадується: "у невідомий час", "в невідомому місці", "невстановлені обставини", "невстановлені особи" тощо, немає жодної конкретної дати", - повідомив він.

За його словами, підозра не може виглядати обґрунтовано, коли "невідомо" про більшість деталей начебто вчиненого злочину. Через таку кількість невідомого, ця підозра більше схожа на оповідання, ніж на підозру, каже Захаров.

Правозахисник зауважив, що справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.

"Президент Володимир Зеленський, починаючи з передвиборчої компанії, постійно прямо або опосередковано висловлювався про необхідність "посадки" Петра Порошенка. Лозунг "весна прийде – саджати будемо" був, у першу чергу, адресований Порошенку. Пізніше такі заяви почали робити генеральний прокурор, народні депутати та інші високопосадовці. Це є явною ознакою політичних мотивів переслідування Порошенка. Такими мотивами є: ліквідація основних опозиційних кандидатів на пост наступного президента України, недопущення опозиційної непровладної риторики та реалізація передвиборних обіцянок чинної влади та підвищення її політичного рейтингу. ЄСПЛ вже визнавав порушення прав людини при кримінальному переслідуванні опозиційних діячів в Україні, зокрема у справах "Тимошенко проти України" та "Луценко проти України", - наголосив він.

Захаров додав, що слідство не обгрунтувало підозру на вчинення державної зради та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки не навело жодних аргументів щодо наявності умислу Петра Порошенка на скоєння цих дій.
 

  • Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
  • СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
  • Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. 
  • У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Петро Порошенко
скандал
Володимир Зеленський
переслідування
підозра
держзрада
Читайте також:
26 грудня, 2021 неділя
У НАТО домовилися з РФ про дату зустрічі щодо України
26 грудня, 2021 неділя
Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик
Новий рік
26 грудня, 2021 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
Київ
-6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.07
    Купівля 27.07
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.54
    Продаж 31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 грудня
21:59
Ексклюзив
Олег Пендзин
Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
21:45
Терорист "ЛНР"
Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік
21:02
Ексклюзив
Пендзин
Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50% і їх варто обмежувати, - економіст
20:47
Юрій Дмитрієв
Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії
20:20
Наталка Діденко
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
19:29
Олександр Лукашенко
У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави
18:56
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда ветував суперечливі зміни до закону про ЗМІ
18:30
Олексій Арестович
Арестович про наслідки для РФ у разі військового вторгнення до України: утопимо в крові
18:06
таблетки
У Південній Кореї схвалили пігулки проти коронавірусу Pfizer для лікування вдома
17:49
сепар ООС
Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових
17:15
військові жінки
Військовий облік для жінок: петиція про скасування наказу набрала необхідні 25 тис. голосів
16:54
Людмила Денісова
Денісова: стан здоров'я українського політв'язня Ставцева погіршився
16:31
тероборона
У Києві з’явиться штаб тероборони
16:10
єПідтримка
"Тисяча Зеленського": 6,5 млн українців вже отримали віртуальні картки
15:51
Матвієнко
Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає
15:32
знеструмлення, сніг
До України йде негода: громадян попередили про можливі проблеми на дорогах і знеструмлення
15:11
Ексклюзив
Сергій Джердж
США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж
14:58
До Криму завезли понад 600 тис. російських громадян, - Данілов
14:31
Інтерв’ю
Метью Брайза
"Ситуація гірша, ніж 2014-го, але зараз по-тихому не вийде", – Метью Брайза
14:18
Лавров
Лавров заявив, що США прагнуть влаштувати "маленьку війну" в Україні
14:03
Понад мільйон переглядів: відеоколяда дрогобицьких семінаристів підкорює мережу
13:48
Деяких місцевих депутатів "Слуги народу" відкличуть на початку 2022 року
13:22
коронавірус
Австралія зафіксувала першу смерть від штаму коронавірусу "Омікрон"
12:47
Помер режисер Жан-Марк Валле, який зняв "Далласький клуб покупців" і "Велика маленька брехня"
12:20
Сергій Рябков
Ми не блефуємо, - МЗС Росії про свої пропозиції щодо "гарантій безпеки"
11:45
Ексклюзив
Китай, Росія, США
"Китай підштовхує Росію до конфлікту зі США, в якому він виграє в будь-якому разі", – Піонтковський
11:43
Порошенко Зеленський
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
11:08
Ми готові застосувати небачені санкції, - Камала Гарріс вперше прокоментувала загрозу РФ щодо України
10:27
коронавірус
Карантин в Україні: дві області залишаються в "червоній" зоні
09:58
вакцинація дітей
У Білорусі почали вакцинувати дітей від COVID-19
09:26
коронавірус
Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли
08:55
У Горлівці російські окупанти затримали патрулі ОБСЄ
08:34
На трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП: щонайменше п'ятеро постраждалих
08:19
COVID-19 буде не останньою пандемією для людства, - генсек ООН
07:00
Підсумки 2021-го: Останні покоління людини читаючої
2021, неділя
26 грудня
22:47
Новий рік
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
22:22
кінотеатр
Фільм "Людина-павук: немає шляху додому" першим за час пандемії зібрав понад $1 млрд у прокаті
22:01
Рамзан Кадиров
Це наша територія: Кадиров висловив готовність приєднати Україну до Росії
21:44
пакунок малюка
Компенсацію за "пакунок малюка" можна буде оформити через "Дію"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV