"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку
Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що підозра про держзраду п'ятому президенту Петру Порошенку є необґрунтованою і юридично нікчемною
Про це передає gazeta.ua.
Заxаров звернув увагу, що підозра починається з розлогої розповіді про створення ООН у 1945 році.
"У підозрі приділяється три сторінки тексту установчим документам ООН, які не мають жодного стосунку до предмету кримінального провадження. Подальші 13 сторінок описують історію російської агресій в Україні, мету і завдання "Л/ДНР", цитується Конституція, нормативні акти прийняті у зв'язку із збройною агресією Росії. Більше 50% тексту в підозрі, який або не має жодного відношення до справи, або має опосередковане відношення, вже викликає сумніви у її обґрунтованості", - наголосив він.
Захаров зауважив, що в підозрі не наведено жодної аргументації на користь того, що метою Порошенка була державна зрада та сприяння тероризму, а не державницька позиція, спрямована на забезпечення України теплом та електроенергією.
"Потрібно звернути увагу, що підозрі не вистачає конкретики. Найбільш вживані слова у тексті підозри після слова "Порошенко" – це слова "невідомо" та "не встановлено". Зокрема, постійно згадується: "у невідомий час", "в невідомому місці", "невстановлені обставини", "невстановлені особи" тощо, немає жодної конкретної дати", - повідомив він.
За його словами, підозра не може виглядати обґрунтовано, коли "невідомо" про більшість деталей начебто вчиненого злочину. Через таку кількість невідомого, ця підозра більше схожа на оповідання, ніж на підозру, каже Захаров.
Правозахисник зауважив, що справа проти Порошенка має ознаки політичного переслідування.
"Президент Володимир Зеленський, починаючи з передвиборчої компанії, постійно прямо або опосередковано висловлювався про необхідність "посадки" Петра Порошенка. Лозунг "весна прийде – саджати будемо" був, у першу чергу, адресований Порошенку. Пізніше такі заяви почали робити генеральний прокурор, народні депутати та інші високопосадовці. Це є явною ознакою політичних мотивів переслідування Порошенка. Такими мотивами є: ліквідація основних опозиційних кандидатів на пост наступного президента України, недопущення опозиційної непровладної риторики та реалізація передвиборних обіцянок чинної влади та підвищення її політичного рейтингу. ЄСПЛ вже визнавав порушення прав людини при кримінальному переслідуванні опозиційних діячів в Україні, зокрема у справах "Тимошенко проти України" та "Луценко проти України", - наголосив він.
Захаров додав, що слідство не обгрунтувало підозру на вчинення державної зради та сприяння діяльності терористичної організації, оскільки не навело жодних аргументів щодо наявності умислу Петра Порошенка на скоєння цих дій.
- Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.
- У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.
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