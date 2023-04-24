Йдуть важкі бої у центрі Бахмута, ворог підступає з Алеї троянд,- співзасновник DeepState Погорілий
Роман Погорілий, співзасновник DeepState, зазначив, що на залізничних коліях та у районі залізничного вокзалу сконцентрувалася найгарячіша битва
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Бахмуті дійсно дуже важка ситуація, саме біля Хромового йдуть тяжкі бої, бо противник хоче вийти там на трасу та перекрити її, але йому це не вдається. Постачання у місто є, можна заїжджати та виїжджати, тобто нема ніякого оточення з боку ворога, як деякі заявляють. Все контролюється, звичайно, важко, бо відбуваються постійні обстріли, є вогневий контроль, але повного логістичного обмеження немає. Йдуть дуже важкі бої у центрі міста, противник підступає з Алеї троянд. Також у центрі Бахмута на залізничних коліях та у районі залізничного вокзалу сконцентрувалася найгарячіша битва. Наші війська контролюють артилерією ту територію", - прокоментував співзасновник DeepState.
Роман Погорілий додав, що у DeepState бачать, як бігають російські військові, як пересуваються як ті таргани. Українські захисники також все бачать і знищують ворога.
"Якщо дивитися масштабно по сходу, то плани російських загарбників на травень провалилися. Бо ті стратегічні точки, на які планував ворог вийти у травні, всі не досягнуті: Бахмут досі не взяли, до Авдіївки навіть не можуть підійти", - підсумував Погорілий.
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