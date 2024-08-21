Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли Україна може стати членом ЄС

Таку думку в інтерв'ю Еспресо висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Так, дипломата запитали, скільки, на його думку, триватиме шлях України до ЄС.

"Тут багато залежатиме, по-перше, від того, якою буде ситуація на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України, але також і наскільки далеко європейське право має досягати; від того, наскільки швидко проводитимете реформи, бо переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства – велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема такі складні, як сільське господарство чи транспорт", - відповів міністр.

Він констатував, що Україна – велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. На переконання Сікорського, під впливом України зміниться також Європейський Союз.

"Це буде нелегкий процес, зачіпатимуться важливі інтереси як у вас, так і в нас. І узгодження цього всього так, аби всі виграли, легким не буде. Але якщо ми всі зробимо те, що в наших силах, тоді, на мою думку, під кінець цього десятиліття або на початку наступного Україна може увійти до Євросоюзу", - резюмував міністр.