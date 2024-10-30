Україна може вступити до ЄС упродовж наступних 5 років, – єврокомісар

Про це 30 жовтня на пресконференції в Брюсселі сказав єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї, пише DW.

За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

"Ці інструменти називаються План зростання, План України, залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб усе підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії", - сказав єврокомісар.

Мандат нової Єврокомісії діятиме до кінця 2029 року.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

21 червня Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу до блоку.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.