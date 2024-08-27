Україна планує наступного року розпочати перемовини про вступ до ЄС за всіма напрямами, – Шмигаль
Україна має хороші результати євроінтеграції та прагне якнайшвидше бути технічно готовою до вступу в Євросоюз
Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У першому півріччі наступного року під час головування Польщі в Раді ЄС маємо амбіцію відкрити всі розділи перемовин про вступ України", — сказав він.
За його словами, Україна працює по всіх напрямах у перемовинах щодо вступу в ЄС. Наразі проводиться скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.
"Ми хочемо якнайшвидше бути технічно готовими до вступу в Євросоюз. У нас є команда, є переговорні плани, є інституційна здатність, підтримка партнерів зробити все це швидко", – підкреслив очільник уряду.
- 25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.
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