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Головна війна з Росією YouControl показав зв'язок 17 тисяч українських компаній з окупантам

YouControl показав зв'язок 17 тисяч українських компаній з окупантам

16 березня, 2022 середа
14:34
війна з Росією YouControl

Аналітики сервісу для перевірки контрагентів YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід", і додали цю інформацію до системи. Відтепер відслідкувати зв'язок українського бізнесу з окупантами дуже просто. Варто лише зайти на картку юридичної особи і “Експрес-Аналіз” автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор

17 тисяч ‒ саме така кількість активних українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи білорусі. Українських компаній, що мають зв'язки з росією ‒  близько 13 800, з білоруссю ‒ 3 300.

Топ-20 таких компаній за виручкою у 2020 році: 

ТОВ "БНК-УКРАЇНА"   ‒ 31 299 262 000 грн

ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" 13 191 078 000 грн

ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАЇНА" 4 950 183 000 грн

ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" 4 642 352 000 грн

ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА"  ‒ 3 382 256 000 грн

ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  ‒ 3 337 075 000 грн

ТОВ "ТТВК"   ‒ 3 061 620 000 грн

ТОВ "АГРОРОЗКВІТ" - 3 059 558 000 грн

ПАТР "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ"  ‒ 2 507 921 000 грн

ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ"  ‒ 2 296 346 000 грн

ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА   ‒ 2 264 069 000 грн

ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" - 2 070 861 000 грн

ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС"  ‒ 1 652 969 000 грн

ТОВ "З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЗ-УКРАЇНА"- 1 608 146 000 грн 

ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" ‒  1 545 799 000 грн

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"  ‒  1 423 130 000 грн

ТОВ ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА"  ‒ 1 063 353 000 грн

ТОВ "ЕГЗАГОН" - 1 033 328 000 грн

ТОВ "АЛЮТЕХ-К" - 1 021 567 000 грн

ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД"  ‒  1 016 219 000 грн

“Співпраця з контрагентами з країн-агресорів, безсумнівно, ризикована через надзвичайно високу ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків, операційних втрат, псування репутації. Це пов’язано насамперед із застосуванням українських та міжнародних санкцій. Механізм санкцій розроблений таким чином, що заборони та обмеження автоматично застосовуються до тих, хто співпрацює з компаніями, які перебувають під санкціями. Таким чином, російські, білоруські та українські компанії, що мають зв'язки з країнами-агресорами, є «токсичними», а співпраця з ними означає непряму підтримку міжнародної агресії, оскільки військові витрати фінансуються за рахунок їхніх податків”, - вважає Данило Глоба, заступник директора з правових питань YouControl.


 
Економіка
Путін
YouControl
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