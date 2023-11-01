YouTube почав блокувати доступ до відео користувачам, які мають блокувальник реклами

Про це пише The Verge.

"YouTube розширює свої зусилля для боротьби з блокувальниками реклами. Платформа розпочала глобальні зусилля, щоб заохотити користувачів дозволити рекламу або спробувати YouTube Premium", - каже менеджер із комунікацій YouTube Крістофер Лотон.

Зазначається, що за наявності встановленого блокувальника реклами користувач отримає сповіщення про те, що відтворення відео заблоковано. Натомість YouTube одразу пропонує дозволити рекламу або спробувати YouTube Premium.

У червні YouTube вже підтверджував, що вимикає відео для користувачів із блокувальниками реклами, але тоді Лоутон назвав це лише "невеликим глобальним експериментом". Тепер YouTube розширив цю програму. Протягом останніх кількох тижнів більше користувачів із встановленими блокувальниками реклами виявили, що не можуть дивитися відео YouTube.

За словами менеджера із комунікацій YouTube, використання блокувальників реклами порушує умови обслуговування платформи.

"Реклама підтримує різноманітну екосистему творців у всьому світі та дозволяє мільярдам людей отримувати доступ до улюбленого вмісту на YouTube", - пояснив Лотон.