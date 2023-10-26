YouTube заблокував українськомовну версію документального фільму "Екоцид" про злочини РФ

Про це в коментарі ІМІ розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба.

За його словами, українськомовну версію стрічки заблокували одразу після публікації, вочевидь через масові скарги росіян.

"Ми виклали одночасно дві версії, але YouTube одну заблокував. Нам не зрозуміло, чому українську версію, адже вони ідентичні. Єдине, що різними мовами озвучені", - сказав Дзюба.

Команда СтратКому ЗСУ звернулася до YouTube за поясненням причин блокування.

"Це дивно. Тому що попередні відео стосувалися політики ворога щодо наших дітей. Було два фільми. Перший називався "Викрадення. Діти", а другий – "Поранені діти, скалічені долі". І там набагато жорсткіші приклади були показані. Це якщо говорити про жорсткість, про те, як це може вплинути на моральний стан, психіку. Там було набагато жорсткіше, і ті фільми не заблоковано. А ось "Екоцид" був заблокований протягом години, і це цікаво", – сказав Дзюба.