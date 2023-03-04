"Йшли по ще теплим тілам": під Авдіївкою розбили полк росіян, які перед тим скаржилися Путіну
Під Авдіївкою в ніч з 28 лютого на 1 березня знищили 1439-й полк непідготовлених мобілізованих росіян з Іркутської області. Перед цим вони зверталися до президента РФ Володимира Путіна зі скаргою на те, що їх без підготовки відправляють "на забій"
Про це інформують Сибір.Реалії.
Зазначають, що мобілізовані росіяни зверталися не лише до Путіна, а й до свого губернатора Ігоря Кобзєва та до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Усього вони записували три відеозвернення, які, втім, залишилися без відповіді.
Загарбники жалілися, зокрема, на свавілля командирів з терористичної "ДНР". Вони, за словами загарбників, не забезпечували їх продуктами, технікою та будь-якою підтримкою. Також мобілізовані жалілися, що замість підготовки до служби в місцевій теробороні їх перекваліфікували у штурмову групу. Згодом вони записали звернення, у якому зазначили, що командири з "ДНР" змушували їх воювати "методами Жукова", тобто при відмові виконувати накази стріляли по мобілізованих з автоматів та БМП. Також вони скаржилися на відсутність підготовки та боєздатність підрозділів.
Після оприлюднення другого звернення керівництво Іркутської області вирішило відправити їм гуманітарну допомогу й посприяти переведенню на нове місце служби, проте не встигли, а за скарги покарали. Так замполіта полку заарештували за заяву, що ненавчені цивільні не можуть успішно воювати, а інших кинули на штурм Авдіївки, де їх розбили українські захисники. Наразі відомо, що з усього полку вижило декілька людей і замполіт.
Декілька родичок уцілілих зазначили, що решта полку або загинули одразу, або були поранені й кинуті на полі бою. Уцілілі поранені розповідають, що їм просто пощастило, що їх забрали з поля бою, адже зазвичай так не роблять.
"Зазвичай кидають і всіх записують як зниклих безвісти - і поранених, і вбитих. Каже, бігли, а потім йшли полем, засіяним трупами. Просто йшли по ще теплим тілам. ... Він розповідав і плакав", - каже сестра одного з мобілізованих.
Жінка іншого загарбника розповіла, що її чоловік був впевнений, що їх кинули на вірну смерть. Вона зазначила, що мобілізованих виштовхували в чисте поле, погрожували застрелити, якщо не вийдуть. Дали кожному лише по автомату.
"Випнули їх в чисте поле, а самі поїхали. Вони були без підтримки, у такій броні - палкою проткнеш. Не встигли озирнутися - по них почали стріляти. За словами чоловіка, найбільше поранень нанесла "якась пташка". ... Вони під снарядами бігли декілька годин", - сказала жінка.
- 27 лютого начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з півночі та півдня від Авдіївки ворог намагався оточити місто.
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