Про це інформують Сибір.Реалії.

Зазначають, що мобілізовані росіяни зверталися не лише до Путіна, а й до свого губернатора Ігоря Кобзєва та до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Усього вони записували три відеозвернення, які, втім, залишилися без відповіді.

Загарбники жалілися, зокрема, на свавілля командирів з терористичної "ДНР". Вони, за словами загарбників, не забезпечували їх продуктами, технікою та будь-якою підтримкою. Також мобілізовані жалілися, що замість підготовки до служби в місцевій теробороні їх перекваліфікували у штурмову групу. Згодом вони записали звернення, у якому зазначили, що командири з "ДНР" змушували їх воювати "методами Жукова", тобто при відмові виконувати накази стріляли по мобілізованих з автоматів та БМП. Також вони скаржилися на відсутність підготовки та боєздатність підрозділів.

Після оприлюднення другого звернення керівництво Іркутської області вирішило відправити їм гуманітарну допомогу й посприяти переведенню на нове місце служби, проте не встигли, а за скарги покарали. Так замполіта полку заарештували за заяву, що ненавчені цивільні не можуть успішно воювати, а інших кинули на штурм Авдіївки, де їх розбили українські захисники. Наразі відомо, що з усього полку вижило декілька людей і замполіт.

Декілька родичок уцілілих зазначили, що решта полку або загинули одразу, або були поранені й кинуті на полі бою. Уцілілі поранені розповідають, що їм просто пощастило, що їх забрали з поля бою, адже зазвичай так не роблять.

"Зазвичай кидають і всіх записують як зниклих безвісти - і поранених, і вбитих. Каже, бігли, а потім йшли полем, засіяним трупами. Просто йшли по ще теплим тілам. ... Він розповідав і плакав", - каже сестра одного з мобілізованих.

Жінка іншого загарбника розповіла, що її чоловік був впевнений, що їх кинули на вірну смерть. Вона зазначила, що мобілізованих виштовхували в чисте поле, погрожували застрелити, якщо не вийдуть. Дали кожному лише по автомату.

"Випнули їх в чисте поле, а самі поїхали. Вони були без підтримки, у такій броні - палкою проткнеш. Не встигли озирнутися - по них почали стріляти. За словами чоловіка, найбільше поранень нанесла "якась пташка". ... Вони під снарядами бігли декілька годин", - сказала жінка.