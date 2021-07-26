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ЮНЕСКО розширила список об'єктів світової спадщини
Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс чотири об’єкти до списку світової спадщини
Про це йдеться на сайті ЮНЕСКО.
Нові об'єкти:
- Цюаньчжоу – центр торгівлі в Китаї епохи династій Сун-Юань,
- храм Каката – Рудрешвара у Індії
- транс-іранська залізниця
- ландшафт мистецтв і наук Paseo del Prado і Buen Retiro (Іспанія).
- Комітет ЮНЕСКО проголосував за виключення міста Ліверпуль зі списку об'єктів всесвітньої спадщини
- Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО зробив висновок, що об'єктам Софії Київської та Києво-Печерській Лаври нічого не загрожує
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