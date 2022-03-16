Юрій Гудименко побував у 206-му батальйоні: тепер у нашого саперного підрозділу на два ПКМ більше, ніж було

"Заїхали до 206-й батальйону, щоб познайомити побратимів із значенням терміну "заєнотити". Познайомили, закріпили практичними заняттями", – пожартував Гудименко. Він також оприлюднив фото із новими кулеметами, які тепер нестимуть службу у 130-му батальйоні.

"Дякую, Петро Порошенко та Юрій Бірюков. Це було важливо. А що у вас ще є?)", – пише Гудименко.

Як відомо, Петро Порошенко патронує 206-й батальйон тероборони Києва, а також кілька підрозділів ТрО столиці та Київської області. До підрозділів тероборони вже надійшли кілька десятків кулеметів, тактичні аптечки, амуніція. 500 одиниць кулеметів ПКМ Порошенко передав у ЗСУ.

Також захисникам Миколаєва передали 450 бронежилетів. Найближчим часом українським бійцям надійде партія бронежилетів з фінської сталі, яка була терміново закуплена за кордоном.