Юрій Гудименко побував у 206-му батальйоні: тепер у нашого саперного підрозділу на два ПКМ більше, ніж було
206-й батальйон територіальної оборони Києва передав побратимам у 130-й батальйон 2 кулемети ПКМ, які бійці називають "покемонами". Про цінний «здобуток» написав боєць 130-го батальйону, громадський активіст Юрій Гудименко
"Заїхали до 206-й батальйону, щоб познайомити побратимів із значенням терміну "заєнотити". Познайомили, закріпили практичними заняттями", – пожартував Гудименко. Він також оприлюднив фото із новими кулеметами, які тепер нестимуть службу у 130-му батальйоні.
"Дякую, Петро Порошенко та Юрій Бірюков. Це було важливо. А що у вас ще є?)", – пише Гудименко.
Як відомо, Петро Порошенко патронує 206-й батальйон тероборони Києва, а також кілька підрозділів ТрО столиці та Київської області. До підрозділів тероборони вже надійшли кілька десятків кулеметів, тактичні аптечки, амуніція. 500 одиниць кулеметів ПКМ Порошенко передав у ЗСУ.
Також захисникам Миколаєва передали 450 бронежилетів. Найближчим часом українським бійцям надійде партія бронежилетів з фінської сталі, яка була терміново закуплена за кордоном.
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