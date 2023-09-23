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Юшка з риби. Як смачно приготувати страву

23 вересня, 2023 субота
12:30
рецепти юшка

Юшка – це старовинна традиційна перша страва. Вирішили порадувати рідних рибною юшкою? Тоді читайте наш рецепт

Юшка (уха) – класичний рецепт

Інгредієнти для приготування юшки:

  • вода - 3 л
  • короп (може бути будь-яка риба) - 1 кг
  • картопля - 700 г
  • морква - 200 г
  • цибуля – одна велика
  • корінь петрушки - 70 г
  • лавровий лист - три штуки
  • сіль, перець (мелений і горошком) – за смаком
  • горілка – одна столова ложка
  • зелень - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  • чистимо рибу
  • добре промиваємо
  • відрізаємо голову (чистимо від зябр)
  • відрізаємо хвіст
  • кидаємо в киплячу воду
  • варимо півгодини на малому вогні
  • витягаємо з каструлі
  • чистимо корінь петрушки і цибулю
  • робимо глибокі надрізи навхрест
  • чистимо картоплю
  • нарізаємо кубиками
  • чистимо моркву
  • нарізаємо соломкою
  • цибулю і корінь петрушки кладемо в киплячий бульйон
  • додаємо нарізану картоплю, моркву
  • доводимо до кипіння
  • солимо, перчимо
  • варимо п’ятнадцять хвилин
  • нарізаємо рибу на порційні шматки
  • кидаємо шматки риби в каструлю
  • додаємо лавровий лист, перець горошком, лавровий лист
  • доводимо до кипіння
  • варимо десять хвилин на малому вогні
  • додаємо в каструлю одну столову ложку горілки
  • відставляємо з вогню
  • накриваємо кришкою
  • даємо настоятися пів години
  • виймаємо цибулю і корінь петрушки
  • при подачі юшку посипаємо зеленню.

Смачного!

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