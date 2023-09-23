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Юшка з риби. Як смачно приготувати страву
Юшка – це старовинна традиційна перша страва. Вирішили порадувати рідних рибною юшкою? Тоді читайте наш рецепт
Юшка (уха) – класичний рецепт
Інгредієнти для приготування юшки:
- вода - 3 л
- короп (може бути будь-яка риба) - 1 кг
- картопля - 700 г
- морква - 200 г
- цибуля – одна велика
- корінь петрушки - 70 г
- лавровий лист - три штуки
- сіль, перець (мелений і горошком) – за смаком
- горілка – одна столова ложка
- зелень - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- чистимо рибу
- добре промиваємо
- відрізаємо голову (чистимо від зябр)
- відрізаємо хвіст
- кидаємо в киплячу воду
- варимо півгодини на малому вогні
- витягаємо з каструлі
- чистимо корінь петрушки і цибулю
- робимо глибокі надрізи навхрест
- чистимо картоплю
- нарізаємо кубиками
- чистимо моркву
- нарізаємо соломкою
- цибулю і корінь петрушки кладемо в киплячий бульйон
- додаємо нарізану картоплю, моркву
- доводимо до кипіння
- солимо, перчимо
- варимо п’ятнадцять хвилин
- нарізаємо рибу на порційні шматки
- кидаємо шматки риби в каструлю
- додаємо лавровий лист, перець горошком, лавровий лист
- доводимо до кипіння
- варимо десять хвилин на малому вогні
- додаємо в каструлю одну столову ложку горілки
- відставляємо з вогню
- накриваємо кришкою
- даємо настоятися пів години
- виймаємо цибулю і корінь петрушки
- при подачі юшку посипаємо зеленню.
Смачного!
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