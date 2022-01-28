"Ювентус" оголосив про трансфер сербського бомбардира, який повинен врятувати їх від провального сезону
Форвард італійської "Фіорентини" Душан Влаховіч офіційно став гравцем туринського "Ювентуса"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".
Душан Влаховіч підписав з "Ювентусом" 5-річний контракт. Сума трансферу склала 81,6 млн євро разом з бонусами. Нападник збірної Сербії буде отримувати зарплату в розмірі 7 млн євро на рік.
У цьому сезоні Душан Влаховіч провів 24 матчі, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює 21-річного серба в 70 млн євро.
"Ювентус" провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 23 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали, а від першого місця на 11 очок.
- 20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".
- 25 січня стало відомо, що нападник італійської "Фіорентини" Душан Влаховіч близький до трансферу в "Ювентус".
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