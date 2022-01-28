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"Ювентус" оголосив про трансфер сербського бомбардира, який повинен врятувати їх від провального сезону

28 січня, 2022 п'ятниця
20:49
Спорт Душан Влаховіч

Форвард італійської "Фіорентини" Душан Влаховіч офіційно став гравцем туринського "Ювентуса"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

Душан Влаховіч підписав з "Ювентусом" 5-річний контракт. Сума трансферу склала 81,6 млн євро разом з бонусами. Нападник збірної Сербії буде отримувати зарплату в розмірі 7 млн євро на рік.

У цьому сезоні Душан Влаховіч провів 24 матчі, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює 21-річного серба в 70 млн євро.

"Ювентус" провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 23 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали, а від першого місця на 11 очок.

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футбол
Ювентус
трансфери
чемпіонат Італії
збірна Сербії
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