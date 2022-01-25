"Ювентус" домовився про трансфер сербського бомбардира, який врятує їх від провального сезону

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.



За інформацією джерела, "Ювентус" зробив офіційну пропозицію "Фіорентині" у розмірі 75 млн євро. Клуб з Флоренції готовий її прийняти. Між клубами є усна домовленість про перехід гравця.



Тепер у "Ювентусі" займаються узгодженням умов особистого контракту із Душаном Влаховічем. Поки немає інформації про фінансові забаганки сербського бомбардира.



У цьому сезоні Душан Влаховіч провів 24 матчі, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.



Transfermarkt оцінює 21-річного серба в 70 млн євро.



"Ювентус" провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 23 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали, а від першого місця на 11 очок.

Juventus have submitted an official bid for Dusan Vlahović and Fiorentina are prepared to accept: €75m fee on the table to sign Serbian striker immediately. Verbal agreement between clubs in place. ???????? #Vlahovic



Juventus are now working on personal terms with Vlahović. @SkySport pic.twitter.com/78iCNJJi2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022

20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".

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