"Ювентус" домовився про трансфер сербського бомбардира, який врятує їх від провального сезону
Нападник італійської "Фіорентини" Душан Влаховіч близький до трансферу в туринський "Ювентус"
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.
За інформацією джерела, "Ювентус" зробив офіційну пропозицію "Фіорентині" у розмірі 75 млн євро. Клуб з Флоренції готовий її прийняти. Між клубами є усна домовленість про перехід гравця.
Тепер у "Ювентусі" займаються узгодженням умов особистого контракту із Душаном Влаховічем. Поки немає інформації про фінансові забаганки сербського бомбардира.
У цьому сезоні Душан Влаховіч провів 24 матчі, забив 20 голів і віддав 2 результативні передачі.
Transfermarkt оцінює 21-річного серба в 70 млн євро.
"Ювентус" провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 23 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали, а від першого місця на 11 очок.
- 20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.51
Купівля 28.51Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.65
- Актуальне
- Важливе