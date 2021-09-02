Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство З 3 вересня на дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР

З 3 вересня на дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР

2 вересня, 2021 четвер
18:46

На автомобільних дорогах України 3 вересня запрацює ще 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Зазначається, що 3 вересня прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст.

Розташування:

Вінницька область (5 приладів контролю "КАСКАД"):

  • на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Хмельницький (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год).

Львівська область (1 прилад контролю "КАСКАД"):

  • на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернігівська область (4 прилади контролю "КАСКАД"):

  • на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 6 км+414 автодороги М-01-02 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку м. Чернігів (обмеження швидкості 50 км/год);
  • на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • вул. Європейська, 155 прилад спрямовано у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано у напрямку вул. Юрія Тимошенка (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано у напрямку вул. Героїв-пожежних (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Миколаїв (2 прилади контролю "КАСКАД"):

  • просп. Героїв України, 20 прилад спрямовано у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год);
  • просп. Богоявленський, 125 прилад спрямовано у напрямку вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • просп. Науки, 12, прилад спрямовано у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км/год);
  • Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано у напрямку вул. Дерев’янка (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Хуст (3 прилади контролю "КАСКАД"):

  • вул. Львівська, 157, прилад спрямовано у напрямку вул. 9-го травня (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Івана Франка, 165, прилад спрямовано у напрямку центра міста (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Волошина, 81, прилад спрямовано у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Наразі автоматично фіксують правопорушення 97 приладів контролю, які розташовані у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, та Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитись на сайті МВС: https://cutt.ly/OWcmr1M.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
дороги
ПДР
фотофіксація
камера
відеофіксація
Читайте також:
1 вересня, 2021 середа
Путін заявив, що на території Росії могло б жити півмільярда людей, "якби не два розпади в ХХ столітті"
Максим Крипак
31 серпня, 2021 вiвторок
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
Олексій Арестович
1 вересня, 2021 середа
"Працюємо над цим": Арестович заявив про плани щодо перейменування України
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.88
    Купівля 26.88
    Продаж 27.12
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
2 вересня
19:53
В Україні ціни на зернові зростатимуть, якщо це відбуватиметься на світовому ринку, — експертка Колесник
19:39
У замку на Хмельниччині знайшли князівські печатки ХІІ століття
У замку на Хмельниччині знайшли князівські печатки ХІІ століття
19:32
Оскар де ла Хойя
Славетний боксер розповів, як в дитинстві став жертвою зґвалтування
19:18
Телеканал "Інтер"
Нацрада перевірить "Інтер" через показ фільмів із російськими акторами з чорного списку
18:57
Amazon запровадив бонус у розмірі 50 фунтів для працівників, що вчасно приходять на роботу
18:48
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва через аварію знеструмлено фонтани та ТЦ "Глобус"
18:45
СБУ
СБУ затримала посадовця та депутата міськради Полтави
18:38
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
Я називаю його гномом, - футболіст ПСЖ розповів, як жартує над Мессі
18:34
посольство США
У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною
18:25
Телеканал "НАШ" може втратити ліцензію: Нацрада звертається до суду
18:05
Україна перемогла Грецію у стартовому матчі ЧЄ з волейболу
18:01
Віктор Медведчук
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом
17:59
Еліна Світоліна
Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, - Світоліна оцінила свій старт на US Open
17:52
поліція
У Вінниці викрили схему розкрадання коштів через фіктивні договори на комунальному підприємстві
17:50
ООС
День у зоні ООС: окупанти стріляли із забороненої зброї, один військовий отримав поранення
17:32
ОБСЄ
"Може спричинити ескалацію": Україна про відмову РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на Донбасі
17:23
Мірча Луческу
Луческу пообіцяв обговорити з динамівцями їхню гру в матчі Україна - Казахстан у відборі на ЧС-2022
17:20
В Одесі облили зеленкою меморіальну дошку загиблому громадському активісту
17:15
Анонс
Стартує Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна-Канада
17:07
Північний потік-2
Перші поставки по "Північному потоку-2" можуть відбутися в цьому році, - "Газпром"
17:04
Наталка Діденко
"Прийшла пора плащів і пальто": Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і прохолоду в Україні
16:58
танкер Delfi
Колишній капітан порту "Південний" отримав підозру в справі аварії танкера Delfi
16:36
Ремдесивір
Україна придбала понад 14 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус
16:32
Максим Крипак
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:25
Волинська митниця-сало
У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники затримали вантажівку з понад 21 тонною контрабандного сала
16:25
населення світу
До кінця століття населення світу перевищить 11 мільярдів,- ООН
16:23
Eurowings
Німецький лоукостер Eurowings виконав перший рейс до України
16:09
приміський поїзд
Укрзалізниця запустила додатковий поїзд з Києва до Ніжина
16:07
вакцина
Вакциновані вдвічі рідше хворіють на затяжний коронавірус, – вчені
16:06
WhatsApp
За порушення конфіденційності: Ірландія оштрафувала WhatsApp на 225 млн євро
15:58
Нельсон Монте
До "Дніпра-1" перейшов вихованець "Бенфіки"
15:50
У Дніпрі в автомобілі стався вибух: постраждав 36-річний водій
15:47
лікарня
Українці зможуть перевірити легальність роботи медзакладів: МОЗ виклало реєстр ліцензій у відкритий доступ
15:39
Instagram
У роботі Instagram стався збій
15:29
ДФС закрила двадцять нелегальних казино у Києві
15:22
Марина Бех-Романчук
Зіркова українська легкоатлетка розповіла про пропозицію змінити громадянство
15:20
Ексклюзив
Юлія Осмоловська
Візит президента Зеленського до США був виключно робочим, – Осмоловська
15:03
безпілотнив ОБСЄ
РФ не підтримає продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
14:58
Кирило Шевченко
Обсяг гривні в готівковому обігу на початок вересня зріс до 594 млрд грн, - Шевченко
14:58
Елтон Джон
Елтон Джон випустить альбом, який записав під час локдауну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV