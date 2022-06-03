З 4 червня у Києві відновить роботу дитяча залізниця

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За інформацією Київської дитячої залізниці, у червні, липні та серпні потяги ходитимуть з четверга до неділі. А у вересні та жовтні – у вихідні дні.

Графік роботи:

Четвер, п'ятниця – із 10:30 до 17:10

Субота, неділя – із 10:30 до 18:50

"Кожен охочий матиме змогу здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", - розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Київська дитяча залізниця розташована у Сирецькому парку за адресою: вул. Парково-Сирецька, 2.

Укрзалізниця в рамках експерименту додає з 8 червня два потяги сполученням Житомир-Київ і зворотно, які будуть у дорозі менше 3-х годин.

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