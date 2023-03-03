Про це повідомляє "Радіо свобода".

Повідомляється, що відсутність літаків Су-34, які зазвичай знаходяться на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку Planet.com 2 березня.

На відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч з аеродромом - 22 лютого та 2 березня.