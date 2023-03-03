З аеродрому в російському Єйську після пожежі зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34
Після пожежі на полігоні 28 лютого з військового аеродрому Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це підтверджують супутникові знімки
Про це повідомляє "Радіо свобода".
Повідомляється, що відсутність літаків Су-34, які зазвичай знаходяться на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку Planet.com 2 березня.
На відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч з аеродромом - 22 лютого та 2 березня.
- Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ, поблизу житлового будинку впав військовий літак. Внаслідок цього відбувся вибух, вогонь охопив дім, а на місці займання були чутні вибухи.
- Внаслідок авіакатастрофи загинуло 13 осіб.
- Влада російського Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки на території району нібито відбуваються військово-тактичні навчання.
- З'явилися супутникові знімки Planet Labs за 1 березня наслідків пожежі на полігоні ППО поблизу аеродрому в російському Єйську.
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