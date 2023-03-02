Вибухи в російському Єйську: оприлюднено супутникові знімки наслідків пожежі поблизу аеродрому
З'явилися супутникові знімки Planet Labs за 1 березня наслідків пожежі на полігоні ППО поблизу аеродрому в російському Єйську
Про це інформують "Схеми".
Оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 1 березня, на яких видно наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони РФ, що знаходиться західніше аеродрому в Єйську.
Наразі невідомо чи постраждало саме летовище, супутник поки цього не зафіксував.
Проте є фото аеродрому 15 лютого, де можна побачити літаки. Зокрема на першому знімку у східній частині летовища видно два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.
В центральній частині знаходились: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.
У західній - пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.
- Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю РФ, поблизу житлового будинку впав військовий літак. Виникла пожежа.
- Внаслідок авіакатастрофи загинули 13 осіб.
- Влада російського Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки на території району нібито відбуваються військово-тактичні навчання.
- Крім того, вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський розвідувальний літак ДРЛО А-50 та снігоприбиральну техніку. Після вибухів прибули літаки російського центру обслуговування А-50. Згодом за підозрою у причетності затримали щонайменше 6 людей.
- Російський літак-розвідник А-50 на аеродромі "Мачулищі" атакували двома дронами, які переносили вибухівку, повідомила група ByPol.
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