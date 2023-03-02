Про це інформують "Схеми".

Оприлюднили супутникові знімки Planet Labs за 1 березня, на яких видно наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони РФ, що знаходиться західніше аеродрому в Єйську.

Наразі невідомо чи постраждало саме летовище, супутник поки цього не зафіксував.

Проте є фото аеродрому 15 лютого, де можна побачити літаки. Зокрема на першому знімку у східній частині летовища видно два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

В центральній частині знаходились: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній - пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.