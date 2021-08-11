Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал З арсеналом зброї: на Кіровоградщині викрили депутатів, які вимагали гроші у місцевих мешканців

З арсеналом зброї: на Кіровоградщині викрили депутатів, які вимагали гроші у місцевих мешканців

11 серпня, 2021 середа
19:14
Кримінал СБУ виявила у місцевих депутатів Кіровоградщини арсенал зі зброєю

СБУ виявила у місцевих депутатів Кіровоградщини арсенал зі зброєю. Їх підозрюють у вимаганні коштів у місцевих мешканців

Про це передає пресслужба СБУ.

"СБУ виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції.

Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку однієї з політсил.

За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців.

Встановлено, що учасники схеми вимагали 60 тисяч доларів від керівника комерційної структури у сфері енергетики, який підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За гроші вони обіцяли підприємцю сприяння у закритті відповідного провадження та уникнення від кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної і податкової служб.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гроші
зброя
депутати
СБУ
Кіровоградська область
вимагання
Читайте також:
Лионель Месси
10 серпня, 2021 вiвторок
Мессі підписав з ПСЖ божевільний контракт на два роки
Олександр Петраков
10 серпня, 2021 вiвторок
УАФ може відмовитись від Реброва у збірній України заради тренера-чемпіона світу
Климкин Руденко
10 серпня, 2021 вiвторок
Чому Лукашенко погрожує Україні перейти кордон. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
Київ
+30
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.71
    Купівля 26.71
    Продаж 26.95
  • EUR
    Купівля 31.25
    Продаж 31.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
11 серпня
19:54
Руслан Степанюк
Найкращий бомбардир "Ворскли" назвав ціль команди на сезон
19:52
В Одесі відбулось прощання з художником Ройтбурдом
19:43
ООС
Окупаційні війська поширюють фейки про обстріли з боку ЗСУ, аби блокувати роботу КПВВ, - штаб ООС
19:26
Інфографіка
Мейсон Маунт
"Челсі" - "Вільярреал": букмекери назвали фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
19:15
Михайло Радуцький
У НАН припускають значне зростання захворюваності на коронавірус з наступного тижня, - Радуцький
19:03
Мирон Маркевич
Маркевич зізнався, чи продовжуватиме тренерську кар'єру
18:52
НБУ
НБУ визнав банк "Земельний капітал" неплатоспроможним
18:39
ООС
День у зоні ООС: окупанти п’ять разів порушили "тишу", вбивши мирного жителя і поранивши військового
18:29
Василь Ломаченко
Ломаченко дав прогноз на супербій Усик - Джошуа
18:28
Кіпр розширив перелік препаратів, з вакцинацією якими дозволений в'їзд до країни
18:18
Охматдит
"Охматдит" передав медико-технічні завдання на закупівлю обладнання ДП "УКРМЕДПРОЕКТБУД" й очікує, що воно буде поставлено до лікарні у найкоротші терміни
18:13
МЗС Білорусі
Білорусь відмовилась прийняти першого за 13 років посла США
18:07
Вчені COVID-19
На Рівненщині у 80% хворих на коронавірус підтвердили штам "Дельта"
17:56
Львівські лікарі вперше в Україні провели складну операцію з реконструкції обличчя
17:48
Гео Лерос
Суд визнав заяви нардепа Лероса про брата Єрмака недостовірною інформацією
17:42
Слуга народу
"Слугу народу" на виборах до Ради підтримали б 22,2% виборців, за "Європейську солідарність" проголосували би 16%, - опитування
17:34
Олександр Петраков
Чемпіон світу очолить збірну України з футболу, - ЗМІ
17:28
Олександр Камишін
Укрзалізниця отримала нового тимчасового керівника
17:11
Ше.Fest
Топ-10 причин поїхати на Ше.Fest 2021 
17:08
вакцина
ВООЗ протестує три препарати від COVID-19
17:03
Наталка Діденко
В Україну прийде антициклон з поривчастим вітром та помірною спекою, - Наталка Діденко
16:59
зерно
Держава відшкодовуватиме малим фермерам 4,7 тис. грн за гектар втрачених посівів
16:43
Михайло Згуровський
Михайло Згуровський: "Хочу, щоб інноваційним середовищем стала вся Україна!"
16:39
У Києві поблизу річки Либідь знайшли тіло чоловіка
16:37
СБУ в Києві заблокувала підпільні криптообмінники, через які фінансували провокації до Дня Незалежності
16:36
COVID
У Чернігові виявили два випадки штаму коронавірусу "Дельта"
16:22
Олексій Навальний
Навальному оголосили обвинувачення у створенні організації, що посягає на права росіян - йдеться про Фонд боротьби з корупцією
16:08
Ляшко: Темпи вакцинації в Україні вищі за світові
16:04
Андрій Осадчук
Відставка Крищенка - це підготовка до усунення Кличка з посади голови КМДА, - нардеп Осадчук
16:00
Twitter
Українець отримав $3,5 тис. за виявлення помилки в алгоритмі Twitter
15:55
Бізнес зможе отримати через "Дії" 13 ліцензій: Мінекономіки розпочинає експеримент
15:50
Воїни-зенітники провели навчання в районі ООС
Український військовий отримав поранення на Донбасі
15:43
Сенат США
Сенат США ухвалив найдорожчий в історії бюджетний план на "соціалку" та боротьбу з потеплінням: понад $3,5 трлн
15:39
Дія City
"Дія City": Зеленський підписав закон про впровадження спецрежиму для ІТ-галузі
15:38
суд
Зеленський призначив 16 суддів у місцеві суди
15:30
У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
15:25
У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ
15:14
Дмитро Кулеба
Саміт "Кримська платформа": кількість країн-учасниць зросла до 38
15:13
вакцина AstraZeneca
Греція вирішила передати Україні 100 тис. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмін
15:13
У німецькому Потсдамі схопили британця: підозрюють у шпигунстві на Кремль
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV