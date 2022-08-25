Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець своєму телеграм-каналі.

"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю зі Збройними силами України. Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких "порушників" було 26 осіб. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції" – написав омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція на якій працюють українські атомники, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції.

Попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти стосовно персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобігання екологічної катастрофи, яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт. Тому я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції", – написав Дмитро Лубінець.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.

У День Незалежності президент Володимир Зеленський в ООН закликав Росію припинити ядерний шантаж, а МАГАТЕ – взяти під контроль ЗАЕС.

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