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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією З березня окупаційні війська затримали 26 працівників ЗАЕС, їх катують, – омбудсмен закликав прискорити направлення місії МАГАТЕ на станцію

З березня окупаційні війська затримали 26 працівників ЗАЕС, їх катують, – омбудсмен закликав прискорити направлення місії МАГАТЕ на станцію

25 серпня, 2022 четвер
00:49
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Російська Федерація вдається до кримінального переслідування працівників Запорізької АЕС і фактично визнає, що здійснює ядерний тероризм

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець  своєму телеграм-каналі.

"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю зі Збройними силами України. Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких "порушників"  було 26 осіб. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої  атомної станції" – написав омбудсмен. 

Уповноважений Верховної Ради України  з прав людини наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється.  Це українська атомна станція на якій працюють українські атомники, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції. 

Попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти стосовно персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобігання екологічної катастрофи, яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт. Тому я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції", – написав Дмитро Лубінець. 

  • 23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.

  • У День Незалежності президент Володимир Зеленський в ООН закликав Росію припинити ядерний шантаж, а МАГАТЕ – взяти під контроль ЗАЕС. 

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