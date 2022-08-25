З березня окупаційні війська затримали 26 працівників ЗАЕС, їх катують, – омбудсмен закликав прискорити направлення місії МАГАТЕ на станцію
Російська Федерація вдається до кримінального переслідування працівників Запорізької АЕС і фактично визнає, що здійснює ядерний тероризм
Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець своєму телеграм-каналі.
"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю зі Збройними силами України. Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких "порушників" було 26 осіб. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції" – написав омбудсмен.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція на якій працюють українські атомники, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції.
Попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти стосовно персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобігання екологічної катастрофи, яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону.
"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт. Тому я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції", – написав Дмитро Лубінець.
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
- 23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.
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У День Незалежності президент Володимир Зеленський в ООН закликав Росію припинити ядерний шантаж, а МАГАТЕ – взяти під контроль ЗАЕС.
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