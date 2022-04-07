З дачі Олега Скрипки окупанти вкрали квашені огірки, але залишили картину відомого художника
У селі Козаровичи, що біля Бучі, російські мародери пограбували дачу відомого українського співака Олега Скрики і забрали, зокрема, квашені огірки
Про це співак написав в Instargam.
"Орки - мародери, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було - картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві. Все можна відбудувати. Головне, щоби ворог навічно пішов з нашої землі. Та ми запануєм у своїй сторонці. Все буде Україна! І величезна дяка нашим воякам, що боронять нашу землю!" – написав Олег Скрипка.
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