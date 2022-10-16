З Дніпропетровщини та Запоріжжя евакуювали близько 400 маломобільних людей

З небезпечних районів Дніпропетровщини та Запоріжжя евакуювали близько 400 маломобільних осіб. Про це повідомили у Мінреінтеграції 16 жовтня.

Мінреінтеграції спільно з ОВА розробило програму евакуації таких осіб.

Вона діє для всіх прифронтових регіонів і передбачає безкоштовно: евакуацію, розміщення, утримання, медичний догляд, а також роботу соцпрацівників. Її реалізація стала можливою завдяки співпраці Мінреінтеграції та Міжнародної організації з міграції (МОМ).



На Хмельниччину прибули 129 людей з Запорізького геріатричного пансіонату. Їм надали необхідні умови для перебування, лікування та догляд. З Дніпропетровщини в рамках роботи програми евакуювали 215 осіб вразливих категорій населення.

До слова, Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг 16 жовтня з Покровська до Львова

Нагадаємо, Верещук заявила, що евакуйовані українці мають перечекати зиму в безпеці, таким чином допомогти Збройним силам і зберегти своє життя