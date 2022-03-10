З Енергодара скасували евакуацію на власному транспорті

Про це написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.



"Відміна евакуації сьогодні! Ситуація міняється дуже швидко. Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється та переноситься на завтра",- повідомив мер.



За його словами колона для евакуації приватного транспорту буде формуватися 11 березня, о10.00 на вулиці Курчатова.



Нагадаємо, 10 березня, з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.

В Енергодарі проблеми з пальним, ліками та продуктами харчування.