З Енергодара скасували евакуацію на власному транспорті
Через небезпеку обстрілів людям заборонили виїжджати з Енергодара на власному транспорті
Про це написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.
"Відміна евакуації сьогодні! Ситуація міняється дуже швидко. Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється та переноситься на завтра",- повідомив мер.
За його словами колона для евакуації приватного транспорту буде формуватися 11 березня, о10.00 на вулиці Курчатова.
- Нагадаємо, 10 березня, з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.
- В Енергодарі проблеми з пальним, ліками та продуктами харчування.
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