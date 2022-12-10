З гордістю знищував український герб на камеру під час окупації міста Куп'янськ: загинув колаборант, який служив в "армії ЛНР"
18-річний колаборант із Куп'янська Ілля Гаманін, який у вересні пішов служити до "армії ЛНР" - загинув під Бахмутом
Про це повідомив у себе в telegram-каналі Денис Казанський.
Стало відомо, що 18-річний колаборант із Куп'янська Ілля Гаманін, який нищив український герб на камеру під час окупації міста, у вересні пішов служити до "армії ЛНР", вже в листопаді загинув під Бахмутом.
Також додається, що насправді це сумна історія про те, як "русскій мір" вбив спочатку душу, а потім і тіло українського підлітка, який за інших обставин міг би щасливо жити в мирній Україні.
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