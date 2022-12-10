Про це повідомив у себе в telegram-каналі Денис Казанський.

Стало відомо, що 18-річний колаборант із Куп'янська Ілля Гаманін, який нищив український герб на камеру під час окупації міста, у вересні пішов служити до "армії ЛНР", вже в листопаді загинув під Бахмутом.

Також додається, що насправді це сумна історія про те, як "русскій мір" вбив спочатку душу, а потім і тіло українського підлітка, який за інших обставин міг би щасливо жити в мирній Україні.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу

9 грудня також повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала неспростовні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

9 грудня СБУ затримала колаборанта, який знеструмив частину Донеччини та перенаправив енергію на потреби РФ.