З Херсону виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Навчання у місті проходить в режимі онлайн українською мовою, - міський голова Херсона

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”



“З міста Херсон від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Для дітей, які залишились в місті навчання проходить в режимі онлайн українською мовою. Всі педагоги, вчителі та вихователі працюють. Я хочу окремо подякувати цим людям за їхню роботу. Єдиною проблемою на сьогоднішній день в навчальному процесі залишається отримання атестату про середню освіту для дітей старших класів.”, - пояснив Колихаєв



Колихаєв наголосив, що в процесі отримання атестатів для дітей в регіонах безпосередню участь бере столиця. За його словами, рішення про видачу атестатів надходить з Києва, а вже потім обласне відділення освіти та науки вручає атестати на місцях.



“Навчальний процес в місті Херсон триває. Уроки ведуться в режимі онлайн українською. На сьогодні головною проблемою залишається видача атестатів про середню освіту випускникам шкіл. В цьому нам потрібна допомога з Києва. Ще хотів додати, що окупанти ніяк не перешкоджають навчальному процесі в Херсоні”, - додав Колихаєв

Нагадаємо, 22 квітня в окупованому Херсоні росіяни запустили сигнал власних пропагандистів

ОК “Південь” повідомляє, що на Херсонщині окупанти активізували підготовку до "референдуму". Провести його планують 27 квітня.