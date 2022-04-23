З Херсону виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Навчання у місті проходить в режимі онлайн українською мовою, - міський голова Херсона
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв розповів, що місто покинули 3000 дітей та 100 вчителів, а навчальний процес для тих дітей, які залишились, продовжується в режимі онлайн українською мовою
Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”
“З міста Херсон від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Для дітей, які залишились в місті навчання проходить в режимі онлайн українською мовою. Всі педагоги, вчителі та вихователі працюють. Я хочу окремо подякувати цим людям за їхню роботу. Єдиною проблемою на сьогоднішній день в навчальному процесі залишається отримання атестату про середню освіту для дітей старших класів.”, - пояснив Колихаєв
Колихаєв наголосив, що в процесі отримання атестатів для дітей в регіонах безпосередню участь бере столиця. За його словами, рішення про видачу атестатів надходить з Києва, а вже потім обласне відділення освіти та науки вручає атестати на місцях.
“Навчальний процес в місті Херсон триває. Уроки ведуться в режимі онлайн українською. На сьогодні головною проблемою залишається видача атестатів про середню освіту випускникам шкіл. В цьому нам потрібна допомога з Києва. Ще хотів додати, що окупанти ніяк не перешкоджають навчальному процесі в Херсоні”, - додав Колихаєв
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