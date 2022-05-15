Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Під Білогородкою розгромлено потужні сили противника. З кожною невдачею, яку вони терплять, їх цілі стають більш дріб’язковими. Ворог намагався оточити й переправитися через річку та отримав поразку. Ми там розгромили тисячі росіян, сотня спаленої техніки, розгромлена переправа. Найгірше для них й найкраще для нас те, що це була єдина зона, де ворог мав спробувати поставити понтонну переправу. Тепер їм просто ніде по Сіверському Донцю ставити понтонну переправу. Противнику залишається тільки відступати та звільняти українські землі, уходити з українських територій", - наголосив Назаренко.

Також Боєць "Легіону Свободи" додав, що "Легіон Свободи" боронить рубежі Сєвєродонецька та рубежі Сіверського Донця. Оборона міцна, але потрібно більше протитанкових засобів, більше високоточної артилерії, боєприпасів, техніки, яка буде знищувати ворога.

"Ворог захопився своїми маніакальними спробами оточити хоч когось, хоч десь, хоч когось взяти в полон. Окупант не може взяти жодне солідне, велике місто, місто - мільйонник. Вони намагаються оточити все угруповання в зоні ООС, але у них це не виходить. Намагаються оточити угрупування, яке знаходиться в Луганській області", - зауважив Назаренко.

На супутникових знімках було зафіксовано, як українські військові підірвали два понтонні мости через Сіверський Донець та завадили ворогу переправитися через річку на Луганщині

Плани росіян оточити українських військових в Луганській області провалилися через невдалі спроби переправитися через річку Сіверський Донець

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