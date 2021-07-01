З моменту відкриття ринку сільгоспземлі укладено 33 угоди купівлі-продажу

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.



За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, станом на 14 годину 1 липня зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення. Це перші угоди із сільгоспземлею, укладені після зняття мораторію.



Малюська наголосив, що широкомасштабна земельна реформа почне діяти з 2024 року. Наразі, за його словами, настав етап "обмеженого ринку землі", коли купувати її можуть лише фізичні особи, а загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га.



Міністр додав, що для ефективного захисту прав власників землі на законодавчому рівні було прийнято низку постанов щодо перевірки нотаріусами покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення та угод купівлі-продажу на дотримання закону.



"Вони у підсумку дадуть можливість забезпечити коректну процедуру продажу ділянок, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі, а громадянам України - реалізувати своє конституційне право на вільне розпорядження своєю власністю", - цитує пресслужба слова Малюськи.



Водночас здійснюватиметь і перевірка джерел походження коштів на купівлю ділянки у її потенційного власника.



Малюська додав, що до ринку землі не будуть допущені не лише іноземці, а й окремі категорії громадян України. Зокрема, це стосуватиметься осіб, щодо яких було застосовано спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи у вигляді заборони на укладення правочинів щодо набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення