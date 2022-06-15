Про це йдеться в офіційному зверненні Національної академії наук України.

Мова йде про іноземних членів НАН - російських та білоруських науковців, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також йдеться про членів Академії, які співпрацюють із державою-агресором та перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі, а також за кордоном.

"Науковці РФ у значній своїй масі стали на шлях підтримки – як активної, так і мовчазної – злочинних дій керівництва своєї держави. З блюзнірськими, насиченими брехнею, перекрученнями та звинуваченнями на адресу України, заявами про таку підтримку виступили президія російської академії наук та Спілка ректорів Росії. Серед тих, хто узяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив будь-яких спроб засудження російської агресії, виявилися й іноземні члени нашої Академії – переважно громадяни РФ", - зазначив під час виступу на засіданні президент НАН України академік Анатолій Загородній.

Таким чином, зі складу НАН України було виключено:

по Відділенню математики – академіка НАН України Ковальова Олександра Михайловича , іноземного члена НАН України Осипова Юрія Сергійовича ;

, іноземного члена НАН України ; по Відділенню інформатики – іноземних членів НАН України Гвішіані Олексія Джерменовича , Євтушенка Юрія Гавриловича , Садовничого Віктора Антоновича ;

, , ; по Відділенню фізики і астрономії – члена-кореспондента НАН України Варюхіна Віктора Миколайовича , іноземних членів НАН України Андреєва Олександра Федоровича , Зеленого Льва Матвійовича , Мєсяца Геннадія Андрійовича ;

, іноземних членів НАН України , , ; по Відділенню наук про Землю – членів-кореспондентів НАН України Азарова Миколу Яновича , Анциферова Андрія Вадимовича , Коновалова Сергія Карповича , Коротаєва Геннадія Костянтиновича , Полонського Олександра Борисовича ;

, , , , ; по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства – іноземного члена НАН України Вітязя Петра Олександровича ;

; по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики – іноземного члена НАН України Демірчяна Камо Сероповича ;

; по Відділенню хімії – іноземного члена НАН України Нефедова Олега Матвійовича ;

; по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології – іноземного члена НАН України Григор’єва Анатолія Івановича ;

; по Відділенню загальної біології – іноземного члена НАН України Шумного Володимира Костянтиновича ;

; по Відділенню історії, філософії та права – іноземного члена НАН України Семенова Євгена Васильовича.

Також припинено членство в Національній академії наук України академіка НАН України по Відділенню загальної біології НАН України Єгорова Віктора Миколайовича (за власним бажанням).

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