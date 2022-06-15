Підтримали російську агресію: з НАН України виключили Азарова та ще 20 осіб
У середу загальні збори НАН України за результатами таємного голосування прийняли рішення щодо виключення зі складу Академії окремих її членів
Про це йдеться в офіційному зверненні Національної академії наук України.
Мова йде про іноземних членів НАН - російських та білоруських науковців, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також йдеться про членів Академії, які співпрацюють із державою-агресором та перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі, а також за кордоном.
"Науковці РФ у значній своїй масі стали на шлях підтримки – як активної, так і мовчазної – злочинних дій керівництва своєї держави. З блюзнірськими, насиченими брехнею, перекрученнями та звинуваченнями на адресу України, заявами про таку підтримку виступили президія російської академії наук та Спілка ректорів Росії. Серед тих, хто узяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив будь-яких спроб засудження російської агресії, виявилися й іноземні члени нашої Академії – переважно громадяни РФ", - зазначив під час виступу на засіданні президент НАН України академік Анатолій Загородній.
Таким чином, зі складу НАН України було виключено:
- по Відділенню математики – академіка НАН України Ковальова Олександра Михайловича, іноземного члена НАН України Осипова Юрія Сергійовича;
- по Відділенню інформатики – іноземних членів НАН України Гвішіані Олексія Джерменовича, Євтушенка Юрія Гавриловича, Садовничого Віктора Антоновича;
- по Відділенню фізики і астрономії – члена-кореспондента НАН України Варюхіна Віктора Миколайовича, іноземних членів НАН України Андреєва Олександра Федоровича, Зеленого Льва Матвійовича, Мєсяца Геннадія Андрійовича;
- по Відділенню наук про Землю – членів-кореспондентів НАН України Азарова Миколу Яновича, Анциферова Андрія Вадимовича, Коновалова Сергія Карповича, Коротаєва Геннадія Костянтиновича, Полонського Олександра Борисовича;
- по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства – іноземного члена НАН України Вітязя Петра Олександровича;
- по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики – іноземного члена НАН України Демірчяна Камо Сероповича;
- по Відділенню хімії – іноземного члена НАН України Нефедова Олега Матвійовича;
- по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології – іноземного члена НАН України Григор’єва Анатолія Івановича;
- по Відділенню загальної біології – іноземного члена НАН України Шумного Володимира Костянтиновича;
- по Відділенню історії, філософії та права – іноземного члена НАН України Семенова Євгена Васильовича.
Також припинено членство в Національній академії наук України академіка НАН України по Відділенню загальної біології НАН України Єгорова Віктора Миколайовича (за власним бажанням).
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