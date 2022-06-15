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Головна Наука Підтримали російську агресію: з НАН України виключили Азарова та ще 20 осіб

Підтримали російську агресію: з НАН України виключили Азарова та ще 20 осіб

15 червня, 2022 середа
20:08

У середу загальні збори НАН України за результатами таємного голосування прийняли рішення щодо виключення зі складу Академії окремих її членів

Про це йдеться в офіційному зверненні Національної академії наук України.

Мова йде про іноземних членів НАН - російських та білоруських науковців, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Також йдеться про членів Академії, які співпрацюють із державою-агресором та перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях в Криму та на Донбасі, а також за кордоном.

"Науковці РФ у значній своїй масі стали на шлях підтримки – як активної, так і мовчазної – злочинних дій керівництва своєї держави. З блюзнірськими, насиченими брехнею, перекрученнями та звинуваченнями на адресу України, заявами про таку підтримку виступили президія російської академії наук та Спілка ректорів Росії. Серед тих, хто узяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив будь-яких спроб засудження російської агресії, виявилися й іноземні члени нашої Академії – переважно громадяни РФ", - зазначив під час виступу на засіданні президент НАН України академік Анатолій Загородній.

Таким чином, зі складу НАН України було виключено:

  • по Відділенню математики – академіка НАН України Ковальова Олександра Михайловича, іноземного члена НАН України Осипова Юрія Сергійовича;
  • по Відділенню інформатики – іноземних членів НАН України Гвішіані Олексія ДжерменовичаЄвтушенка Юрія ГавриловичаСадовничого Віктора Антоновича;
  • по Відділенню фізики і астрономії – члена-кореспондента НАН України Варюхіна Віктора Миколайовича, іноземних членів НАН України Андреєва Олександра ФедоровичаЗеленого Льва МатвійовичаМєсяца Геннадія Андрійовича;
  • по Відділенню наук про Землю – членів-кореспондентів НАН України Азарова Миколу ЯновичаАнциферова Андрія ВадимовичаКоновалова Сергія КарповичаКоротаєва Геннадія КостянтиновичаПолонського Олександра Борисовича;
  • по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства – іноземного члена НАН України Вітязя Петра Олександровича;
  • по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики – іноземного члена НАН України Демірчяна Камо Сероповича;
  • по Відділенню хімії – іноземного члена НАН України Нефедова Олега Матвійовича;
  • по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології – іноземного члена НАН України Григор’єва Анатолія Івановича;
  • по Відділенню загальної біології – іноземного члена НАН України Шумного Володимира Костянтиновича;
  • по Відділенню історії, філософії та права – іноземного члена НАН України Семенова Євгена Васильовича.

Також припинено членство в Національній академії наук України академіка НАН України по Відділенню загальної біології НАН України Єгорова Віктора Миколайовича (за власним бажанням).

  • ДБР отримало судовий дозвіл на спецрозслідування справи про держзраду Миколи Азарова
  • 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"

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Микола Азаров
нан україни
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2022, середа
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