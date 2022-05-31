ДБР отримало судовий дозвіл на спецрозслідування справи про держзраду Миколи Азарова
Мова йде про підписання так званих "Харківських угод" 2010 року
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Інформують, що Микола Азаров підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.
"Встановлено, що при підписанні 21 квітня 2010 року Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України, колишній прем’єр діяв в інтересах РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", - йдеться у повідомленні ДБР.
"Зміст та умови цієї угоди були нав’язані у Москві президентом РФ Дмитром Медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року", - вважають розслідувачі.
Вони також констатують, що "повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр створив умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році".
Усупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт Угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи.
"Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук", - наголошується у повідомленні.
- 23 травня суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".
- Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року
- РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.
- 24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"
- 20 жовтня суд його заочно заарештував.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе