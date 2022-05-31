Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Інформують, що Микола Азаров підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

"Встановлено, що при підписанні 21 квітня 2010 року Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України, колишній прем’єр діяв в інтересах РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", - йдеться у повідомленні ДБР.

"Зміст та умови цієї угоди були нав’язані у Москві президентом РФ Дмитром Медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року", - вважають розслідувачі.

Вони також констатують, що "повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр створив умови для продовження перебування чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році".

Усупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт Угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи.

"Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук", - наголошується у повідомленні.

23 травня суд дозволив арешт Януковича у справі про "Харківські угоди".

Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.

24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"

20 жовтня суд його заочно заарештував.

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