З наступного року пенсіонери матимуть пенсію не нижче 50% від їхньої середньої зарплати протягом життя, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд планує запустити нову пенсійну реформу, метою якої є забезпечення солідарною пенсією кожного українського пенсіонера
Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
Наступного року Уряд запускає нову пенсійну реформу, метою якої є забезпечення солідарною пенсією не нижче за 30% середньої заробітної плати протягом життя кожного українського пенсіонера. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%.
"З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексація пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою", - заявив Шмигаль.
У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.
Прем'єр-міністр зазначив, що щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.
"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", - пояснив він.
За словами Шмигаля, таким чином вдасться зробити солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.
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ООН здійснить доплати літнім людям, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і які отримують менш як 3 тис. грн пенсії.
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