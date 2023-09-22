З наступного року пенсіонери матимуть пенсію не нижче 50% від їхньої середньої зарплати протягом життя, - Шмигаль

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Наступного року Уряд запускає нову пенсійну реформу, метою якої є забезпечення солідарною пенсією не нижче за 30% середньої заробітної плати протягом життя кожного українського пенсіонера. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%.

"З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексація пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою", - заявив Шмигаль.

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Прем'єр-міністр зазначив, що щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", - пояснив він.

За словами Шмигаля, таким чином вдасться зробити солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.