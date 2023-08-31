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ООН здійснить доплати деяким пенсіонерам на територіях активних або можливих бойових дій: як отримати

31 серпня, 2023 четвер
17:24
Економіка ООН

ООН здійснить доплати літнім людям, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і які отримують менш як 3 тис. грн пенсії

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Перелік осіб, які потребують допомоги, формує на основі реєстрів Пенсійний фонд. А виплати здійснює Всесвітня продовольча програма ООН.

Право отримати допомогу мають люди, які:

  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
  • мають розмір пенсії менше 3 тис. грн;
  • не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

ВПП надаватиме грошову допомогу впродовж щонайменше 4 міс., пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн). Для того, аби отримати допомогу, пенсіонери не мають нічого робити й нікуди звертатися. Виплати надходитимуть разом із пенсією.

"Зі зростанням цін через війну мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої необхідності, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу", – зауважив директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт, пояснюючи ціль даної ініціативи.

  • Станом на жовтень 2022 року Товариство Червоного Хреста в Україні виплатило 27 млн грн мешканцям звільнених територій, а Міжнародна організація з міграції ООН - ще 3,2 млн грн.
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