Червоний Хрест разом з ООН виплатили мешканцям деокупованих територій України понад 30 млн грн
Товариство Червоного Хреста в Україні виплатило 27 млн грн мешканцям звільнених територій, а Міжнародна організація з міграції ООН - ще 3,2 млн грн
Про це повідомило Мінреінтеграції в телеграмі.
Понад 16 тис. мешканців деокупованої території Харківщини отримало понад 1,2 тис. грн - загалом майже 20 млн грн, які Укрпошта доставила до 67 населених пунктів.
На Херсонщині кошти виплатили понад 2,5 тис. жителям 38 міст і сіл. Надалі гроші доставлятимуть швидше, адже у Великій Олександрівці відновила роботу Укрпошта.
На Донеччині виплати готівкою розвозять мешканцям Святогірської, Лиманської, Ямпільської територіальних громад. Загалом люди отримали майже 4 млн грн.
Загальна сума виплаченої допомоги від Червоної Хреста становить 27 млн грн.
"Фінансова допомога постраждалому від окупації населенню має стати регулярною і безперебійною. Тож ми продовжуємо співпрацю в цьому напрямку з міжнародними донорами", - наголосила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
У Мінреінтеграції зауважили, що вже тиждень мешканці звільнених територій отримують додаткову підтримку на 2,2 тис. грн від Міжнародної організації з міграції. Майже 1,5 тис. мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини та Херсонщини надійшло понад 3,2 млн грн. Надалі виплати видаватимуть на Харківщині.
Дізнатися, як отримати кошти, можна на цілодобовій гарячій лінії Мінреінтеграції з кризових питань за номером 15-48 або на гарячій лінії уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813 62 39.
- 9 вересня стало відомо, що внутрішньо переміщені особи також матимуть змогу отримати соціальні послуги за місцем свого фактичного перебування.
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