"З нетерпінням чекаємо дня, коли фашизм в Росії зазнає краху", - відомий британський гурт Pet Shop Boys виступив проти агресії РФ в Україні
Британський синті-поп гурт Pet Shop Boys висловився проти військової агресії в Україні, і висловив надію, що побачить день, коли "народиться нова Росія"
Про це музиканти написали на своїй сторінці у Фейсбук.
"У 2009 році ми розпочали наше світове турне Pandemonium у Санкт-Петербурзі. Ми багато разів відвідували Росію і писали пісні з російською тематикою та впливами. Зараз неможливо уявити, щоб ми могли там побувати чи виступити. Але ми з нетерпінням чекаємо дня, коли фашизм в Росії зазнає краху, кримінальні політики постануть перед правосуддям, стане відомою правда, сусідні країни не зазнаватимуть вторгнення чи загроз, і народиться нова Росія. Сподіваюся, ми ще будемо поруч, щоб побачити це", - зазначили виконавці.
- Також нещодавно стало відомо, що зірка світової естради Мадонна збирає кошти для українських дітей, які постраждали від російської агресії.
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