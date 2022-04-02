З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України, - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у Кремлі визнали, що британські санкції руйнують російську схему оплати за газ.

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