"З обережним оптимізмом": Ляшко назвав фактори, через які пандемія COVID-19 може завершитись у 2022 році
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що є три фактори, які свідчать про можливе завершення пандемії у 2022 році
Про це він сказав у етері Свободи слова на ICTV.
"Чи варто розраховувати на завершення епідемії? Я назву декілька факторів: поява вакцини, поява препаратів прямої противірусної дії, зменшення агресивності штаму. Три фактори, які говорять про те, що можна з обережним оптимізмом дивитися у 2022 рік, як рік, в якому може завершитися пандемія", - повідомив Віктор Ляшко.
Він додав, що найближчим часом Україна отримає препарати прямої противірусної дії для лікування інфікованих на коронавірус.
- Нагадаємо, раніше у 20 областях України зафіксували зараження на штам коронавірусу "Омікрон".
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