З олігархами треба боротися системно, а не персонально, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що з українськими олігархами необхідно боротися системно, а не персонально
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Олігархи - це системна проблема України. Мені з самого початку не подобалася ідея створення реєстру олігархів, адже це передбачає персоналізацію боротьби з олігархами. Коли ми боремося з персоналіями, це більш схоже на політичні розборки", - зазначив Фурса.
Інвестиційний банкір додав, що для боротьби з олігархами Україні достатньо реалізувати ті реформи, яких від нас вимагає Євросоюз.
"Боротьба з олігархами - це ті реформи, про які нам говорить Європейський Союз: верховенство права й боротьба з корупцією. Коли олігархи не можуть впливати на суди чи політичні рішення, вони перетворюються на великий бізнес. Великий бізнес - це нормально", - зауважив Сергій Фурса.
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