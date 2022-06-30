З олігархами треба боротися системно, а не персонально, - інвестиційний банкір Фурса

Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Олігархи - це системна проблема України. Мені з самого початку не подобалася ідея створення реєстру олігархів, адже це передбачає персоналізацію боротьби з олігархами. Коли ми боремося з персоналіями, це більш схоже на політичні розборки", - зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір додав, що для боротьби з олігархами Україні достатньо реалізувати ті реформи, яких від нас вимагає Євросоюз.

"Боротьба з олігархами - це ті реформи, про які нам говорить Європейський Союз: верховенство права й боротьба з корупцією. Коли олігархи не можуть впливати на суди чи політичні рішення, вони перетворюються на великий бізнес. Великий бізнес - це нормально", - зауважив Сергій Фурса.

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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