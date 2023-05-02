З Оріхова Запорізької області вивезли всіх дітей, там зруйновано 80% будинків
Росія обстрілює Оріхівську громаду щодня. Найбільше шкоди завдають великі керовані авіабомби, маса яких сягає 1500 кілограмів
Про це повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич у коментарі проєкту Радіо Свобода.
"З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації", - сказала Мандрич.
За її словами, Росія обстрілює Оріхівську громаду щодня. Найбільшої шкоди завдають великі керовані авіабомби, маса яких сягає 1500 кілограмів.
"Це дуже великі 500-кілограмові, півторатисячні кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. У місті майже 80% на сьогодні зруйновано або пошкоджено будинків і приватного сектора", - сказала посадовиця.
Загалом у громаді сьогодні залишаються близько 1700 людей. Йдеться про Оріхів, у якому приблизно 1400 людей, і три неокуповані села.
- У середу, 26 квітня, російські війська гатили по місту Оріхів Запорізької області. Унаслідок артобстрілу загинув мирний житель 46 років.
- В Оріхові Запорізької області 30 квітня росіяни обстріляли пожежну частину, пошкодивши дах, стіни та зруйнувавши приміщення постового.
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