Про це повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич у коментарі проєкту Радіо Свобода.

"З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації", - сказала Мандрич.

За її словами, Росія обстрілює Оріхівську громаду щодня. Найбільшої шкоди завдають великі керовані авіабомби, маса яких сягає 1500 кілограмів.

"Це дуже великі 500-кілограмові, півторатисячні кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. У місті майже 80% на сьогодні зруйновано або пошкоджено будинків і приватного сектора", - сказала посадовиця.

Загалом у громаді сьогодні залишаються близько 1700 людей. Йдеться про Оріхів, у якому приблизно 1400 людей, і три неокуповані села.