З початку 2023 року надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону в Україні, - Кремінь
У січні - лютому 2023 року зафіксували 455 звернень про порушення мовного закону в Україні. Вони стосуються вебресурсів і сфери обслуговування
Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в етері Еспресо.
"Ми нещодавно оприлюднювали свою статистику: 455 звернень надійшло протягом січня - лютого. Вони стосуються сфери обслуговування й інтернет-ресурсів, зокрема відсутності стартових сторінок українською мовою в інтернет-магазинів і сайтів", - наголосив він.
Тарас Кремінь зауважив, що порівняно з 2022 роком частка порушень мовного закону з боку посадовців скоротилася до мінімуму. Омбудсмен вважає: коли міський голова використовує державну мову, він контролює дотримання закону з боку підлеглих, впливає на мовну ситуацію в певній області й країні загалом.
- 15 березня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси й області розширити мережу курсів із вивчення української мови та запровадити їх у кожній бібліотеці.
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