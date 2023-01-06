З початку 2023 року зафіксовано 30 обстрілів Чернігівщини та Сумщини, - речник ДПСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.



Андрій Демченко дав коментар щодо ситуації в областях на північному кордоні України.



"Ворог не припиняє своїх терористичних дій на прикордонних територіях півночі України. Щодня противник веде обстріли, влучає у будинки мирних мешканців. Найбільші обстріли за останній час ми фіксуємо на Сумщині. Зазначу, що лише за грудень 2022 року було понад 200 обстрілів територій Сумської та Чернігівської областей. Ворог використовує артилерію, міномети, стрілецьку зброю, також непоодинокі випадки завдання ударів авіацією. З початку січня 2023 року зафіксовано 30 обстрілів Чернігівщина та Сумщини", - сказав речник ДПСУ.

Демченко, зазначив, що противник з того моменту, як його було відкинуто за межі нашого кордону, не припиняє терористичних дій щодо України.

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