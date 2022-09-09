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Головна війна з Росією З початку доби Росія завдала більше 12 ракетних і 12 авіаударів по Україні

З початку доби Росія завдала більше 12 ракетних і 12 авіаударів по Україні

9 вересня, 2022 п'ятниця
19:52
війна з Росією Бахмут, російський обстріл

З 00:00 9 вересня російський агресор вже завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по території України

Про це пишуть у Генштабі ЗСУ.

"З початку доби, 9 вересня, Росія завдала більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провела до сорока літаковильотів", - йдеться у звіті.

Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка. 

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. В збройних силах Республіки Білорусь тривають командно-штабні навчання", - додали у звіті.

Росія також обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії

Сіверський напрямок 

Були ворожі удари у районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області.

Харківський напрямок

Росіяни вели обстріли в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка.

Слов’янський напрямок 

У районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського.

Краматорський напрямок

Противник обстрілював позиції та інфраструктуру неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки.

Бахмутський напрямок 

Постраждала місцевість у районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе.

Авдіївський напрямок

Росіяни обстрілювали в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків.

Новопавлівський напрямок
 
Неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

Запорізький напрямок  

РФ била по районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

Південнобузький напрямок 

Противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. 

"Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів", - пишуть в ЗСУ.

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