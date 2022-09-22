З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
За сім місяців з початку повномасштабної війни Росії в Україні зруйновано щонайменше 270 споруд релігійних спільнот
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
"З 24 лютого по 20 вересня 2022 року щонайменше 270 релігійних споруд у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу Росії", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві наголошують, що зокрема зруйновані церкви, мечеті, синагоги, Зали Царства, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України. П'ять із них - мусульманські, ще стільки ж - юдейські та 260 - християнські.
"30 належать протестантським спільнотам, 21 - Православній Церкві України (ПЦУ), чотири - Римсько-Католицькій Церкві (РКЦ), три - Українській Греко-Католицькій Церкві (УГКЦ). 66 споруд належать спільнотам Свідків Єгови", - пишуть в пресслужбі.
Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій та Луганській областях - 67 та 58. Після них - Київська та Харківська області - 43 та 35 об'єктів.
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