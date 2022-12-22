З початку повномасштабної війни Україна отримала $28 млрд допомоги, – Мінекономіки
Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від міжнародних партнерів 28 млрд доларів фінансової допомоги
Про це на брифінгу 22 грудня повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"За 11 місяців Україна отримала 26,7 млрд доларів фінансової допомоги. Зараз сума зросла до 28 млрд доларів", - сказала Свириденко.
Вона нагадала, що з початку війни Україна повідомила про потребу в щомісячній фінансовій підтримці в розмірі 5 млрд доларів. За словами міністерки, Україна розраховує покривати дефіцит бюджету за допомоги партнерів.
"Нам потрібно залучити у наступному році 38 млрд доларів. Європейський Союз уже підтвердив можливість надання нам допомоги на рівні 18 млрд доларів. Ми плануємо, що gap (різниця, - ред.) буде перекрита за рахунок залучень від МВФ та США", - сказала Свириденко.
- Усі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році.
- Видання Politico зазначало, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.
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